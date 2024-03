Mujer baila con músicos y novio celoso se agarra a golpes

Una pareja de novios que disfrutaba de un baile, pasó de la felicidad, al enojo, los celos y hasta un zafarrancho.

El video de la presentación de un grupo musical que terminó en zafarrancho por los celos de un novio fue compartido en redes sociales y se está viralizando.

Según trasciende, la pareja fue invitada a subir al escenario por los integrantes de un grupo musical que realizó una presentación en Perú. Hasta aquí todo era sonrisas y felicidad, el joven disfrutaba de bailar muy pegadito con su pareja.

Después el baile se puso un poco raro, cuando el animador de show, también se puso a bailar con la mujer, aunque de una forma sexualmente sugerente, aquí el hombre observaba a su pareja sin expresar ninguna emoción.

El cantante de la agrupación también 'levantó la mano' para bailar con la mujer, misma que en ninguna de las ocasiones se opuso.

Finalmente, el novio no soportó más ver a su pareja bailar con otros hombres y a empujones alejó al cantante de su novia, otro joven de la agrupación intentó calmarlo, pero este lanzó varios manotazos. La mujer también intentó tomar al joven del brazo, pero este reaccionó violentamente.

Aunque no se vio el momento, el video muestra que la fiesta terminó con los intrumentos de los músicos derribados en el suelo.

"No hagan este show, recomendable que no hagan este tipo de show", dice la mujer que está grabando mientras se ríe.

“Ni aunque no tuviera novio yo no bailarina así es mi opinión”; “Como Cuando te olvidas que fuiste con tu novio”; “Esas no valen la pena”; “La chica es del pueblo y para el pueblo”; “No vale la pena porque ni en su presencia lo respeta”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

