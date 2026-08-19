Muestran NASA el impacto de cohete de SpaceX en la Luna

SpaceX llegó a la Luna, aunque no de la manera que esperaba.

La NASA difundió este martes nuevas imágenes del cráter provocado por el impacto de una etapa superior de un cohete Falcon de la compañía de Elon Musk contra la superficie lunar.

La agencia espacial estadounidense publicó fotografías del antes y después de la zona de impacto, captadas por su Orbitador de Reconocimiento Lunar, que permitieron observar con mayor claridad las dimensiones y características de la huella dejada por el cohete.

NEW🚨: NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter has captured the crater left by a SpaceX Falcon 9 upper stage that slammed into the Moon on Aug. 5!



The crater is about 60 feet wide pic.twitter.com/xlkbRSzrQt — Latest in space (@latestinspace) August 19, 2026

El cráter se formó después de que la etapa superior del Falcon se estrellara contra la Luna a una velocidad aproximada de 8,700 kilómetros por hora, el pasado 5 de agosto, tras permanecer más de un año desplazándose por el espacio.

El cohete había sido utilizado para lanzar un par de módulos privados de alunizaje equipados con experimentos científicos e incluso un pequeño rover, como parte de los esfuerzos de la NASA para impulsar la comercialización de la exploración lunar.

Así quedó la zona del impacto

Las imágenes obtenidas por el Orbitador de Reconocimiento Lunar muestran que el cráter tiene aproximadamente 18 metros de diámetro y menos de tres metros de profundidad, de acuerdo con científicos.

Alrededor de la zona de impacto también pueden observarse vetas oscuras y brillantes que se extienden desde el cráter, formando una figura similar a las alas de una mariposa.

Los científicos explicaron que las líneas más oscuras corresponden a material excavado que se encontraba cerca de la superficie y que fue alterado durante miles de años por el viento solar, los rayos cósmicos y los impactos de micrometeoritos.

En contraste, los rayos más brillantes están formados por rocas y material reciente expulsados desde capas más profundas de la superficie lunar durante la colisión.

El impacto fue captado días después

Las fotografías fueron tomadas una semana después de la colisión, cuando el orbitador se encontraba a unos 96 kilómetros de altura sobre la superficie y se desplazaba a una velocidad cercana a 1.6 kilómetros por segundo.

El Orbitador de Reconocimiento Lunar completa una órbita polar alrededor de la Luna aproximadamente cada dos horas, mientras el satélite natural gira debajo de la nave. Sin embargo, tuvieron que pasar seis días antes de que la zona del impacto quedara nuevamente a la vista.

La nave espacial Danuri, de Corea del Sur, fue la primera en llegar a la zona del impacto y transmitir imágenes del lugar.

El hallazgo permitió a los investigadores estudiar con mayor detalle las consecuencias de la colisión y las características del material expulsado, además de aportar nuevos datos sobre el comportamiento de la superficie lunar ante impactos de objetos de gran tamaño.