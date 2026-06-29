Mueren tres bomberos en incendios forestales al oeste de EUA

Hasta el momento, el siniestro ha consumido aproximadamente 114 kilómetros cuadrados y continúa representando una amenaza para comunidades cercanas.

Las condiciones extremas que afectan al oeste de EUA dejaron una nueva tragedia durante el combate a los incendios forestales. Tres bomberos murieron y otros dos resultaron con quemaduras luego de quedar atrapados por un incendio de rápida propagación en el condado Mesa, cerca de la frontera entre Colorado y Utah.

De acuerdo con autoridades federales, los brigadistas fueron alcanzados por las llamas durante un fenómeno conocido como “burnover”, que ocurre cuando el fuego avanza de manera repentina y bloquea todas las rutas de escape disponibles. Ante la emergencia, los equipos desplegaron refugios de protección, aunque tres de ellos perdieron la vida.

Incendios se fusionan y complican labores de combate

Los bomberos formaban parte de una respuesta interinstitucional integrada por personal del Servicio contra Incendios Forestales y del Servicio Forestal de EUA. Las cuadrillas combatían los incendios Knowles y Gore, que posteriormente se unieron con otros focos para formar el incendio Snyder.

Hasta el momento, el siniestro ha consumido aproximadamente 114 kilómetros cuadrados y continúa representando una amenaza para comunidades cercanas debido a las altas temperaturas, los fuertes vientos y la baja humedad.

Las autoridades informaron que los nombres de las víctimas no serán revelados hasta que concluyan las notificaciones a sus familiares.

Clima extremo favorece expansión del fuego

El avance de los incendios ha sido impulsado por temperaturas superiores a los 34 grados Celsius y ráfagas de viento que alcanzaron los 71 kilómetros por hora en algunas zonas de Colorado.

La situación también es crítica en Utah, donde el incendio Cottonwood se convirtió en el más grande de la región al superar los 378 kilómetros cuadrados consumidos. El fuego ha destruido estructuras recreativas y continúa fuera de control mientras cientos de brigadistas intentan contenerlo.

Las condiciones de sequía y la escasa acumulación de nieve durante el invierno han incrementado significativamente el riesgo de incendios forestales en gran parte del oeste estadounidense.

Declaran emergencia en Colorado y Utah

Ante el avance de las llamas, los gobernadores de Utah y Colorado declararon estados de emergencia para facilitar recursos y reforzar las labores de combate. Además, se autorizó la participación de la Guardia Nacional y se implementaron restricciones, incluido el posible veto al uso de fuegos artificiales previo a las celebraciones del 4 de julio.

Datos oficiales señalan que cerca de 12,142 kilómetros cuadrados han sido consumidos por incendios forestales en EUA durante 2026, una cifra que supera el promedio registrado en la última década y que mantiene en alerta a autoridades y comunidades de la región.