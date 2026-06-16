Mueren ocho personas tras caída de bombardero B-52 en California

Un exinvestigador de accidentes señaló que ese comportamiento podría estar relacionado con un problema de control de vuelo o una falla mecánica.

Ocho personas murieron después de que un bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de EUA se estrellara y se incendiara poco después de despegar de la Base Edwards, en el sur de California, durante una misión de prueba relacionada con la modernización de sus sistemas.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:20 horas, cuando la aeronave realizaba un vuelo de rutina como parte de un programa de evaluación tecnológica. Entre las víctimas se encontraban militares y contratistas del gobierno que participaban en las pruebas.

Imágenes aéreas difundidas tras el incidente mostraron una extensa zona calcinada cerca de la pista, mientras una columna de humo negro se elevaba desde el lugar del impacto. Los restos del avión quedaron prácticamente destruidos.

Autoridades descartan sobrevivientes

Durante una conferencia de prensa, el coronel James Hayes, subcomandante del Ala de Pruebas 412 de la Base Edwards, informó que las primeras revisiones permitieron concluir que ninguna de las personas a bordo sobrevivió al accidente.

🇺🇸 🚨 Un bombardero estadounidense B-52 se estrelló durante el despegue en la Base Aérea Edwards, en California. Extraoficialmente se reportan ocho personas muertas. pic.twitter.com/AT9akYB2Hp — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) June 15, 2026

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar qué provocó la caída del bombardero. De acuerdo con Hayes, el proceso podría extenderse hasta seis meses debido a la complejidad técnica del caso y a la necesidad de analizar tanto los restos de la aeronave como los registros de vuelo.

El avión participaba en pruebas de modernización

El B-52 involucrado apoyaba un programa de actualización de radar. En años recientes, la Fuerza Aérea impulsó la instalación de nuevos sistemas de detección en parte de su flota para extender la vida operativa de estos históricos bombarderos.

Uno de los cambios más importantes fue la incorporación de radares AESA (Active Electronically Scanned Array), una tecnología más avanzada que reemplaza equipos utilizados durante décadas. Hasta el momento no se ha confirmado si el avión accidentado era una de las aeronaves modificadas bajo ese programa.

Expertos apuntan a una posible falla de control

Especialistas en seguridad aérea consideran que la forma en que ocurrió el accidente podría ofrecer pistas sobre sus causas. El experto Jeff Guzzetti, exinvestigador de accidentes de la Administración Federal de Aviación y de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, señaló que el avión cayó poco después del despegue sin alcanzar una altura significativa.

Según el analista, ese comportamiento podría estar relacionado con un problema de control de vuelo, una falla mecánica o algún inconveniente asociado con los equipos que estaban siendo evaluados durante la misión.

El B-52 Stratofortress entró en servicio en 1955 y continúa siendo uno de los pilares de la aviación estratégica de EUA. Aunque la aeronave acumula más de siete décadas de operaciones, las pruebas de nuevos sistemas representan escenarios de mayor riesgo que los vuelos habituales, motivo por el cual la investigación será clave para esclarecer lo ocurrido.