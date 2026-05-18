Mueren ocho durante boda por ataque de dron en Mali

El hecho también dejo heridos que fueron trasladados a hospitales de la región para recibir atención médica; autoridades no han dado más detalles.

Al menos ocho personas murieron y varias más resultaron heridas luego de un ataque con dron registrado durante una boda colectiva en la localidad de Ténin Bourguade, en la región de San, en el centro de Mali.

De acuerdo con fuentes médicas citadas por EFE, el bombardeo ocurrió mientras se realizaba la celebración, provocando momentos de pánico entre los asistentes.

Los heridos fueron trasladados a hospitales de la región para recibir atención médica, mientras que hasta el momento las autoridades malienses no han emitido una postura oficial sobre el ataque.

Ataque ocurre en medio de tensión en Mali

El hecho ocurre en medio de un contexto de violencia en Mali tras la ofensiva lanzada el pasado 25 de abril por grupos armados vinculados a Al Qaeda en el Sahel y movimientos separatistas.