Mueren más de 100 búfalos ahogados en un río de Namibia

Una estampida provocó que aproximadamente 118 búfalos se ahogaran lentamente en un río de la zona de Kabulabula, en la región de Zambezi

Más de cien búfalos murieron este viernes ahogados en un río de Namibia a causa de una estampida, informó el Ministerio de Medioambiente, Bosques y Turismo de este país del sur de África.

"El Ministerio ha recibido información sobre una estampida de búfalos en la zona de Kabulabula, en la región de Zambezi (noreste). El informe se recibió hoy y se sospecha que el incidente tuvo lugar a primera hora de la mañana", afirmó el departamento en un comunicado.

"Aproximadamente 118 búfalos se ahogaron lamentablemente en la estampida", señalaron las autoridades namibias, que creen que "los búfalos escapaban de los leones".

Funcionarios especializados en reservas naturales se desplegaron en la zona para "realizar una investigación más exhaustiva".

"Confirmaremos las cifras exactas y otros detalles relevantes a medida que avance la investigación", agregó el comunicado.

Un suceso similar ocurrió en 2018, cuando alrededor de 400 búfalos se ahogaron después de una estampida en el río Chobe, que se extiende a lo largo de la frontera entre Namibia y Botsuana, posiblemente tratando también de huir de los leones.

Namibia cuenta con parques y reservas naturales que van desde los matorrales abiertos del centro y el norte, donde la vida silvestre es relativamente abundante, hasta la franja costera árida e inhóspita con sus enormes dunas de arena.