Mueren madre y sus tres hijos tras caer de un edificio en Francia

La Fiscalía abrió una investigación por homicidio cometido por ascendiente y ordenó la práctica de autopsias y estudios toxicológicos

Una mujer de 38 años y tres de sus hijos pequeños murieron la mañana de este miércoles luego de caer desde el piso 13 de un edificio ubicado en la ciudad de Toulon, al sur de Francia.

La prefectura del departamento de Var confirmó el hecho a través de un mensaje publicado en redes sociales, donde calificó el caso como una "terrible tragedia" ocurrida en el barrio de Pontcarral.

Bomberos y paramédicos acudieron al lugar

De acuerdo con medios locales, el incidente ocurrió poco antes de las seis de la mañana, cuando cuerpos de emergencia fueron movilizados tras el hallazgo de los cuerpos al pie del inmueble.

Dos de los menores fallecieron en el lugar junto con la madre, mientras que una niña que había sido trasladada de emergencia en estado crítico perdió la vida poco después.

Las primeras investigaciones apuntan a que la mujer cayó desde el edificio junto con tres de sus hijos, dos niños y una niña cuyas edades oscilaban entre los 3 y 6 años.

Fiscalía descarta participación de terceros

El fiscal de la República de Toulon, Raphaël Balland, señaló que hasta el momento no existen indicios que apunten a la intervención de otras personas en los hechos.

La mujer era madre de siete menores y criaba sola a sus hijos. Los cuatro niños mayores quedaron bajo resguardo de las autoridades, donde recibirán atención psicológica especializada.

La Fiscalía abrió una investigación por homicidio cometido por ascendiente y ordenó la práctica de autopsias y estudios toxicológicos en el Instituto Médico Forense de Marsella.

Investigan posible cuadro depresivo

Según información proporcionada por el fiscal, la mujer habría presentado recientemente señales relacionadas con trastornos psiquiátricos y depresivos, aunque esta situación aún deberá ser confirmada conforme avancen las investigaciones.