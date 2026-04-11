Mueren dos universitarios hondureños en El Salvador

Las autoridades universitarias informaron que los estudiantes fallecidos fueron identificados como Fredy Arnulfo Valle y Alexis Roberto Romero

Al menos dos estudiantes hondureños perdieron la vida por ahogamiento y uno más se encuentra desaparecido, tras un incidente ocurrido este viernes durante un viaje académico en El Salvador.

Los jóvenes pertenecían a la Universidad Católica de Honduras (UCH), institución que confirmó los hechos a través de un comunicado oficial.

Accidente durante gira académica

De acuerdo con la universidad, un grupo de alumnos del campus de Santa Rosa de Copán realizaba una gira académica en territorio salvadoreño cuando ocurrió el incidente.

Según el informe, el accidente se registró una vez concluidas las actividades académicas, mientras los estudiantes se encontraban en un espacio de recreación.

“Un grupo de estudiantes de nuestra Universidad se encontraba en una gira académica en la hermana República de El Salvador. Lamentablemente este día viernes 10 de abril, dos de nuestros estudiantes del Campus Santa Rosa de Lima, quienes participaban en una gira académica, han fallecido tras un lamentable accidente por ahogamiento ocurrido luego de concluir sus actividades académicas mientras compartían en un espacio de esparcimiento”.

Identifican a las víctimas

Las autoridades universitarias informaron que los estudiantes fallecidos fueron identificados como Fredy Arnulfo Valle y Alexis Roberto Romero, ambos pertenecientes a la Facultad de Ingeniería Civil.

Asimismo, se reportó como desaparecido a Olvin Alexander Mejía, cuyo paradero continúa sin ser localizado.

Versiones sobre el lugar del incidente

Aunque la institución no detalló el sitio exacto donde ocurrió el hecho, reportes de medios locales indican que el accidente habría tenido lugar en un balneario en la costa del Pacífico de El Salvador.

Universidad expresa condolencias

Tras lo ocurrido, la Universidad Católica de Honduras manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas y aseguró que brinda acompañamiento en este momento.

“En estos momentos de dolor, la Universidad Católica de Honduras eleva nuestras oraciones por el eterno descanso de nuestros jóvenes. Como institución estamos acompañando a sus familiares y compañeros de facultad con cercanía, solidaridad y con todo el apoyo humano e institucional necesario en este momento tan difícil”.

El caso ha generado consternación entre la comunidad estudiantil, mientras continúan las labores para localizar al joven desaparecido.