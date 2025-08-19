Mueren dos policía al responder a una disputa doméstica en Utah

El gobernador de Utah, Spencer Cox, lamentó en una declaración la muerte de los dos oficiales y calificó el tiroteo como una terrible tragedia

Dos policías murieron a tiros en una ciudad del norte de Utah (EUA.) y un tercero resultó herido junto a su perro entrenado tras responder a una llamada por una disputa doméstica, en la que un sospechoso fue detenido, informaron las autoridades este lunes.

Los agentes respondieron a una llamada por disturbios domésticos la noche del domingo en un vecindario de Tremonton, ubicado al noroeste de Salt Lake City.

El Departamento de Policía de Tremonton-Garland informó en un comunicado de prensa que un primer agente que respondió al llamado de emergencia estaba hablando con alguien cuando un hombre salió de la vivienda con una pistola, disparó contra él y lo mató.

Después, el mismo sospechoso se habría atrincherado y disparó mortalmente contra un segundo policía que llegó al lugar.

El agente del Departamento del Alguacil del condado de Box Elder y su perro que también acudieron al llamado de emergencia resultaron heridos y se encuentran hospitalizados en condición estable, informaron las autoridades.

Ryan Michael Bate, de 33 años, fue detenido bajo cargos de asesinato y asalto agravado por el incidente.

Vecinos del sector habrían logrado persuadir al sospechoso de entregar el arma, hasta que el equipo táctico de la policía logró asegurar el lugar, según informó la policía.

Los registros públicos indican que Bate también fue arrestado en mayo de 2024 por violencia doméstica en presencia de un menor, agresión con agravantes y daños a la propiedad, aunque después los cargos fueron desestimados, según información citada por la televisora KUTV.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, lamentó en una declaración la muerte de los dos oficiales y calificó el tiroteo como “una terrible tragedia”.