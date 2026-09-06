Mueren dos pilotos al estrellarse un caza en Atenas

Dos pilotos murieron tras estrellarse un caza F-4 Phantom durante una exhibición aérea en la base militar de Tanagra, Grecia

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Dos pilotos de las Fuerzas Aéreas de Grecia murieron este sábado luego de que el caza F-4 Phantom que tripulaban se estrellara durante una exhibición aérea en el aeropuerto militar de Tanagra, ubicado en las afueras de Atenas.

El accidente ocurrió pocos minutos después del despegue, cuando la aeronave comenzó a perder altura de manera repentina y terminó impactando ante la mirada de miles de personas que acudieron al evento Athens Flying Week.

Tras el choque se registró una fuerte explosión que derivó en un incendio en la zona del accidente.

Un operativo integrado por alrededor de 100 bomberos y 13 unidades aéreas fue desplegado para combatir las llamas.

Hasta el momento no se han establecido las causas que provocaron la caída del avión.

Los pilotos no habrían utilizado los asientos eyectables

De acuerdo con información publicada por el diario Kathimerini, los dos pilotos contaban con amplia experiencia y no activaron los sistemas de eyección.

Según ese reporte, la decisión habría permitido mantener el control del aparato durante los últimos momentos del vuelo con el objetivo de alejarlo de las zonas habitadas y del público que presenciaba la exhibición.

Después del accidente, las autoridades determinaron cancelar el resto de las actividades programadas para la exhibición aérea.

El ministro de Defensa de Grecia, Nikos Dendias, interrumpió su participación en una feria internacional en Salónica y emprendió el regreso a Atenas tras conocer el siniestro.

Las autoridades mantienen las labores de emergencia y las investigaciones para determinar qué provocó el accidente del caza militar.