Mueren cuatro policías de Gaza tras ataque en Nuseirat

Bombardeo contra vehículo oficial deja víctimas y heridos en misión. Autoridades reportan más ataques pese a tregua en el enclave palestino.

Al menos cuatro agentes de la policía palestina, dependiente del Gobierno de Hamás, murieron este domingo tras un bombardeo atribuido a Israel en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, de acuerdo con el hospital Al Awda, que atendió a las víctimas.

Entre los fallecidos han sido identificados Ali Abu Ravee, el sargento primero Ahmed Hamdan y Osama Tabasha. El ataque también dejó al menos diez personas heridas, entre ellas otros elementos policiales que participaban en la misma misión oficial.

¿Qué ocurrió durante el ataque en Nuseirat?

El Ministerio de Interior y Seguridad Nacional de Gaza confirmó que el bombardeo impactó directamente un vehículo policial mientras los agentes realizaban labores en el campamento. La unidad quedó totalmente destruida, evidenciando la magnitud del ataque.

Imágenes difundidas muestran un escenario de alta devastación: restos del vehículo, manchas de sangre y pertenencias esparcidas. En los videos también se observa a civiles trasladando los cuerpos en mantas, algunos con severos daños físicos.

¿Qué han dicho las autoridades tras el bombardeo?

Hasta ahora, el Ejército de Israel no ha emitido una postura oficial sobre este hecho. En contraste, autoridades de Gaza denunciaron la continuidad de los ataques, pese a la existencia de un alto el fuego vigente desde octubre.

El Ministerio de Interior señaló que los agentes se encontraban en una misión de seguridad interna, lo que, según su versión, agrava el impacto del ataque en un contexto ya marcado por la inestabilidad en el enclave.

Violencia sigue sin detenerse en Gaza

Aunque existe una tregua, los reportes oficiales indican que la violencia no se ha detenido completamente. En las últimas 24 horas, al menos tres palestinos murieron y catorce resultaron heridos en nuevos ataques.

Desde el inicio del alto el fuego, las cifras acumuladas señalan que 677 gazatíes han perdido la vida y más de mil han resultado heridos, de acuerdo con el Ministerio de Sanidad local.