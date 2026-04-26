Mueren cuatro personas tras choque con autobús en Panamá

Elementos de emergencia, junto con unidades policiales, acudieron al lugar para asegurar la zona, brindar atención médica y coordinar el traslado de heridos

Una tragedia sacudió a Panamá la tarde de este sábado, luego de que cuatro integrantes de una misma familia perdieran la vida en un accidente de tránsito registrado sobre la vía Interamericana, a la altura de Coloncito, en el distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste.

De acuerdo con reportes de medios locales, el percance ocurrió cuando un autobús de la ruta Aguadulce–Ciudad de Panamá invadió el carril contrario, impactando de frente a un vehículo sedán en el que viajaban las víctimas.

Choque frontal deja víctimas mortales en el lugar

El impacto fue de tal magnitud que dos adultos y dos menores de edad que se encontraban dentro del automóvil murieron en el sitio, sin que los cuerpos de emergencia pudieran hacer algo para salvarlos.

Versiones preliminares señalan que entre las víctimas se encontraría un pastor religioso junto a su esposa e hijas, lo que ha generado consternación entre la comunidad.

Tras la colisión, el autobús continuó su trayectoria y terminó por impactarse contra una parada de transporte público, la cual quedó severamente dañada por la fuerza del choque.

Lesionados y despliegue de emergencia

El accidente también dejó al menos nueve personas lesionadas, en su mayoría pasajeros del autobús, quienes fueron atendidos por paramédicos y trasladados a distintos centros médicos de la región.

Elementos de emergencia, junto con unidades policiales, acudieron al lugar para asegurar la zona, brindar atención médica y coordinar el traslado de heridos, mientras se realizaban labores para retirar los vehículos involucrados.

Autoridades investigan causas del accidente

Las autoridades panameñas iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, enfocándose en determinar las razones por las cuales el autobús invadió el carril contrario, lo que derivó en el choque frontal.

Entre las líneas de investigación se contemplan posibles factores como error humano, condiciones del conductor o fallas mecánicas, sin que hasta el momento se haya confirmado una causa oficial.

Unas 360 personas murieron en accidentes de tránsito en Panamá en el 2025, de acuerdo con cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec) de Panamá.