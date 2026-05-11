Mueren cuatro mineros tras explosión en mina de Colombia

Las víctimas quedaron atrapadas en una mina de carbón en Cucunubá, Cundinamarca, en un nuevo accidente que reaviva la preocupación por la seguridad

Los cuatro mineros que permanecían atrapados tras una explosión ocurrida en una mina de carbón en el municipio de Cucunubá, departamento de Cundinamarca, en el centro de Colombia, fueron hallados sin vida este domingo, informaron autoridades regionales.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó el desenlace fatal luego de varias horas de labores de rescate en la mina Las Quintas, ubicada en la vereda Pueblo Viejo.

“Luego de las labores de atención de la emergencia registrada en el municipio de Cucunubá, fueron hallados sin vida los cuatro mineros que permanecían atrapados”, señaló el funcionario.

Las autoridades identificaron a los fallecidos como Yimir Ramos Rodríguez, Wilder Didier Guerrero Villamil, Segundo Manuel Delgadillo Castellanos y Yorman Sneider Briceño López.

El accidente ocurrió la tarde del sábado, cuando una explosión en el interior de la mina provocó el colapso y dejó a los trabajadores atrapados bajo tierra.

Operativo de rescate sin éxito

Equipos de bomberos de Ubaté y Cucunubá, personal médico, agentes de policía y especialistas del Grupo de Rescate Minero de la Agencia Nacional de Minería (ANM) acudieron al sitio para intentar salvar a los trabajadores, pero las condiciones subterráneas impidieron un rescate exitoso.

Aunque la mina contaba con título minero y licencia ambiental otorgados en diciembre del año pasado, las autoridades investigan si el punto exacto de explotación donde ocurrió la tragedia estaba dentro del perímetro autorizado.

“La mina contaba con título minero y licenciamiento ambiental. Sin embargo, se analiza si la boca de mina hacía parte del lindero autorizado”, explicó el gobernador.

Segundo accidente fatal en menos de una semana

La tragedia ocurre apenas días después de otra explosión en una mina de carbón en Sutatausa, también en Cundinamarca, donde murieron nueve de 15 mineros atrapados.

Estos hechos han encendido nuevamente las alarmas sobre la seguridad minera en una de las regiones con mayor tradición extractiva de Colombia.

Cucunubá ya había sido escenario de accidentes similares: en abril de 2023, una explosión dejó cuatro muertos, mientras que en febrero de 2025 otro incidente minero dejó 15 heridos.