Mueren cuatro al caer helicóptero en zona boscosa de Río

Tres turistas colombianas y el piloto murieron tras estrellarse un helicóptero en una zona boscosa de difícil acceso en Río de Janeiro

Cuatro personas murieron este sábado luego de que un helicóptero se estrellara en una zona boscosa y de difícil acceso de Río de Janeiro, cerca del mirador Vista Chinesa.

Las víctimas fueron identificadas como Alessandro Rocha, piloto de la aeronave, y las turistas colombianas Rocío Cubillos, de 59 años; Sofía Murillo, de 17; y Wendy Manrique, de 37. Los cuerpos fueron encontrados calcinados tras el incendio provocado por el impacto.

El accidente ocurrió durante la mañana, cuando el helicóptero, un Robinson R44 operado por Voos Rio Panorâmico e Serviços Aeronáuticos Ltda., cayó en una zona de vegetación densa. Los servicios de emergencia recibieron el reporte a las 11:11 horas, tiempo local.

La familia contrató un vuelo panorámico

Las tres mujeres formaban parte de una familia colombiana de seis integrantes que había llegado a Río de Janeiro el pasado lunes y tenía previsto permanecer en la ciudad hasta el próximo martes.

La familia había contratado un recorrido aéreo para conocer distintos puntos de la ciudad por aproximadamente 4 mil 400 reales brasileños. Para realizar el paseo, los seis integrantes se dividieron en dos grupos.

Las tres mujeres abordaron el helicóptero que posteriormente se accidentó y despegaron alrededor de las 10:40 horas, mientras sus otros tres familiares permanecieron en tierra a la espera de su regreso.

Uno de los familiares relató al diario O Globo que mantuvo comunicación por mensajes con sus allegadas durante los primeros momentos del recorrido. Sin embargo, la conversación se interrumpió de manera repentina cuando una de ellas dejó de responder.

Más tarde, el familiar escuchó a trabajadores mencionar que el piloto habría realizado un aterrizaje de emergencia. Cerca de una hora después se enteró del accidente a través de los medios de comunicación.

Debido a las condiciones del terreno, los trabajos de rescate requirieron la intervención del Grupo de Operaciones Aéreas del Cuerpo de Bomberos.

Los equipos localizaron la aeronave y recuperaron los cuerpos mediante un sistema de izado. Posteriormente, fueron trasladados por una tirolina antes de ser enviados al Instituto de Medicina Legal para los procedimientos correspondientes.

El impacto provocó un incendio en el área, por lo que también fueron movilizados elementos especializados en el combate de incendios.

Analizan cámara del helicóptero para esclarecer el accidente

Las autoridades todavía no han determinado qué provocó la caída del helicóptero. Como parte de las investigaciones, los equipos de emergencia recuperaron una cámara instalada en la aeronave para registrar los vuelos turísticos.

El dispositivo será sometido a un análisis pericial con la finalidad de determinar si contiene imágenes que permitan reconstruir los momentos previos al accidente.

Alessandro Rocha, el piloto fallecido, contaba con casi 20 años de experiencia como piloto e instructor de ultraligeros y helicópteros. En sus redes sociales compartía fotografías y videos relacionados con su actividad profesional.

El siniestro se convirtió en el quinto accidente mortal registrado en un año en el estado de Río de Janeiro.

Río analiza suspender vuelos panorámicos

Tras el accidente, el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, acudió al lugar y solicitó una intervención de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) para revisar las condiciones de seguridad de los vuelos panorámicos que operan en la ciudad.

El funcionario incluso planteó la posibilidad de suspender temporalmente este tipo de recorridos mientras se realiza una inspección de los helipuertos, las aeronaves y sus condiciones de mantenimiento.

“Esto no puede considerarse normal”, afirmó Cavaliere, quien señaló que ya había establecido comunicación con el presidente de la ANAC para solicitar medidas ante el accidente.

La agencia aeronáutica expresó sus condolencias por el fallecimiento de las cuatro personas y señaló que trabaja junto con la Alcaldía de Río de Janeiro en la supervisión de los vuelos panorámicos.

El Gobierno de Colombia también expresó sus condolencias por el accidente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La dependencia informó que el Consulado de Colombia en Río de Janeiro estableció contacto con los familiares de las víctimas para ofrecerles asistencia y orientación durante las gestiones posteriores al siniestro.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades brasileñas mantienen abierta la indagatoria para determinar las circunstancias que provocaron la caída del helicóptero.