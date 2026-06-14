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Mueren cinco militares tras desplome de avión en India

Por: María Fernanda Colunga

13 Junio 2026, 07:36

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Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar qué provocó el siniestro, ocurrido durante una operación rutinaria en el noreste del país.

Mueren cinco militares tras desplome de avión en India

Cinco integrantes de la Fuerza Aérea de India murieron luego de que un avión de transporte AN-32 se estrellara durante un vuelo de entrenamiento rutinario en el estado de Assam, al noreste del país.

El accidente ocurrió cerca de la zona de Jorhat, informó la corporación militar mediante un comunicado difundido en redes sociales. Tras el impacto, equipos de emergencia acudieron al lugar para realizar labores de rescate e investigación.

Restos quedaron esparcidos en el lugar

Imágenes difundidas desde la zona mostraron fragmentos de la aeronave distribuidos en un campo. La Fuerza Aérea expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que brindará apoyo durante este proceso.

El hecho ocurre meses después de otro accidente militar registrado en Assam, donde dos pilotos murieron tras el desplome de un avión de combate Sukhoi Su-30MKI durante una misión de entrenamiento.

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