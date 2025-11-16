Mueren al menos cuatro migrantes al volcarse un bote en San Diego

Varios migrantes dijeron ser mexicanos, aunque aún no se confirma cuántos están entre las víctimas; la Guardia Costera mantiene un operativo por mar y aire.

Cuatro migrantes murieron, cuatro más resultaron heridos y uno fue detenido tras la volcadura de un bote en San Diego, hecho en el que se reporta la presencia de personas de nacionalidad mexicana, informó la Guardia Costera de EUA. Las autoridades continúan con la búsqueda de posibles involucrados adicionales.

El accidente ocurrió frente a la costa de Imperial Beach, al sur de California y muy cerca de la frontera con México. En el sitio fueron confirmadas cuatro muertes, mientras que otros cuatro migrantes fueron trasladados a un hospital. Un noveno fue puesto bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La investigación sigue abierta y, hasta el momento, se desconocen las causas de la volcadura. Las autoridades mantienen un operativo por aire y mar para localizar a más “extranjeros sospechosos adicionales”, según el comunicado oficial.

De acuerdo con los reportes iniciales, varios de los migrantes afirmaron ser mexicanos, aunque las autoridades todavía no determinan cuántos pertenecen a dicha nacionalidad ni si están entre los fallecidos.

El capitán Robert Tucker, comandante del sector San Diego, señaló que el caso evidencia el peligro extremo que enfrentan los migrantes que intentan ingresar por mar en embarcaciones inestables.

La Patrulla Fronteriza informó que recibió el aviso poco después de la medianoche del viernes. Seis migrantes estaban en la playa: uno sin vida y otro que logró ser rescatado. Posteriormente, se reportó otra persona en el agua cerca del muelle, donde agentes hallaron a tres personas que más tarde fueron declaradas muertas por los servicios de emergencia.