Mueren al menos 12 estudiantes tras volcadura de autobús

Un autobús que transportaba estudiantes de regreso a Medellín cayó a un abismo en Antioquia. El saldo preliminar es de al menos 12 muertos y 20 heridos

Al menos 12 personas murieron y 20 resultaron heridas este domingo tras el accidente de un autobús escolar que se precipitó a un abismo en una carretera del departamento colombiano de Antioquia, confirmaron autoridades locales.

El siniestro se registró en el sector El Chispero, en el municipio de Remedios, sobre la vía que conecta a esta localidad con Zaragoza.

Cabe mencionar que el autobús había salido de Tolú, en el departamento de Sucre, con destino a Medellín.

De acuerdo con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, los pasajeros eran estudiantes del Liceo Antioqueño, ubicado en Bello, quienes regresaban de una excursión con motivo de su graduación.

El mandatario informó que el número preliminar es de más de una docena de personas fallecidas y al menos 20 lesionadas.

Ante la magnitud del accidente, se activó toda la red hospitalaria de la región para atender a los heridos.

“Expreso mis condolencias a las familias de las víctimas. Me desplazaré de inmediato a la zona para acompañar a los afectados”, señaló Rendón en redes sociales.

Por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial informó que las autoridades ya iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente y confirmar el número final de víctimas.