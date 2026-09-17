Mueren 67 personas tras derrumbe de mina de oro en Sudán

La mina está bajo control del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), enfrentado con el Ejército de Sudán en una cruenta guerra

Al menos 67 personas murieron tras derrumbarse la mina de oro de Al Zara, en el estado de Kordofán del Oeste, donde continúan las operaciones de búsqueda y rescate para localizar a supervivientes y a personas atrapadas bajo los escombros, informó este miércoles la Red de Médicos de Sudán.

"Las operaciones de búsqueda y rescate continúan para localizar a sobrevivientes o personas atrapadas bajo los escombros, ante el temor de que la cifra de fallecidos pueda aumentar, dado que la mina carece de las medidas básicas de seguridad y protección exigidas para los trabajadores", dijo la ONG en un comunicado.

La mina está bajo control del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), enfrentado con el Ejército de Sudán en una cruenta guerra iniciada en abril de 2023 que ha devastado gran parte del país y sus recursos.

Ante esta tragedia, la Red de Médicos condenó "la negligencia que expuso a los trabajadores mineros a graves riesgos para sus vidas" y denunció que las actividades mineras en zonas controladas por las FAR "convierten la minería en una amenaza directa para la vida de los civiles" debido a la ausencia de normas de seguridad y de equipos de protección.

Por esto, exhortó a las FAR a asumir su responsabilidad de proteger a los civiles y a los mineros, así como a "detener las actividades mineras no reguladas" para evitar que se repitan este tipo de incidentes.