Mueren 39 flamencos tras choque de un avión en India

Después de que un avión de Emirates Airways, con 300 pasajeros a bordo, chocara, al menos 39 flamencos murieron.

Poco antes de aterrizar en Bombay, en el oeste de la India, el avión colisionó contra las aves, según informaron este miércoles fuentes oficiales y ambientalistas.

El vuelo, que cubría la ruta Dubai-Bombay la noche del pasado lunes, estuvo "involucrado en un choque con aves", declaró un portavoz de la aerolínea al diario Indian Express. El avión aterrizó sin problemas y todos los pasajeros y la tripulación desembarcaron ilesos.

El portavoz de la aerolínea expresó que, lamentablemente, se perdieron varios flamencos y que Emirates está colaborando con las autoridades para esclarecer el incidente.

La migración anual de flamencos, que ocurre generalmente en noviembre, es un evento habitual en la región costera de Maharashtra, donde miles de estas aves se refugian en los humedales durante los meses posteriores al monzón.

Las muertes de los flamencos fueron descubiertas horas después del aterrizaje, cuando los lugareños encontraron los restos en la carretera y avisaron a las autoridades, reportando una "lluvia de pájaros".

Las autoridades han iniciado una investigación para determinar si el avión seguía la ruta correcta y por qué las aves estaban en su trayectoria, considerando la posibilidad de que los flamencos hayan cambiado su ruta habitual.

Los ambientalistas ven este incidente como una consecuencia del conflicto entre humanos y fauna en la India, un país con 1,400 millones de habitantes en plena expansión y desarrollo.

Meet Ashar, asesor legal y gerente de la División de Casos de Crueldad de PETA India, explicó a EFE que a medida que las ciudades crecen e invaden los hábitats naturales, los animales tienen menos lugares a donde ir.

Ashar también señaló que los humedales y tierras natales de los flamencos en Bombay están siendo sistemáticamente destruidos por la instalación de nuevas líneas eléctricas y otros desarrollos.

Además, mencionó que los territorios están siendo arrasados para la cría de animales para obtener carne, huevos o leche, lo que contribuye a la desorientación de las aves.

