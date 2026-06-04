Mueren 3 marinos británicos durante entrenamiento con helicóptero

La aeronave sería un helicóptero "Merlin Mk4", el cual se habría estrellado durante la madrugada mientras participaba en las maniobras de entrenamiento.

Tres integrantes de la Marina Real británica perdieron la vida este miércoles tras un accidente registrado durante un ejercicio de entrenamiento aéreo cerca de la localidad de Sourton, en el condado de Devon, al suroeste de Inglaterra. El hecho fue confirmado por el Ministerio de Defensa del Reino Unido mediante un comunicado difundido a través de su cuenta oficial en la red social X.

Familias fueron notificadas y piden privacidad

La dependencia informó que los familiares de las víctimas ya fueron contactados, aunque solicitaron que transcurra un tiempo antes de que se den a conocer mayores detalles sobre las circunstancias del incidente. Asimismo, el mensaje oficial expresó solidaridad con los seres queridos de los militares fallecidos.

Los pensamientos del personal militar británico están con las familias y amigos de las víctimas.

Autoridades investigan las causas del accidente

De manera paralela, se inició una investigación para esclarecer cómo ocurrió el percance. De acuerdo con fuentes militares citadas tras el incidente, la aeronave involucrada sería un helicóptero "Merlin Mk4", el cual se habría estrellado durante la madrugada mientras participaba en las maniobras de entrenamiento.