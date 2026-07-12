Mueren 15 turistas indios tras naufragio en Vietnam

Quince turistas indios murieron y 21 personas fueron rescatadas tras el vuelco de una lancha rápida cerca de la isla de Phu Quoc, en Vietnam

Al menos 15 turistas indios murieron luego de que una lancha rápida que regresaba de una excursión se volcara cerca de la isla Hon May Rut Ngoai, en el sur de Vietnam, informaron autoridades citadas por medios estatales.

La embarcación transportaba a 32 turistas de nacionalidad india y cuatro tripulantes cuando sufrió el accidente a unos 400 metros de la isla, ubicada en las cercanías de Phu Quoc, el mayor destino insular del país.

Rescate movilizó a varias corporaciones

De acuerdo con testigos, embarcaciones que navegaban en la zona acudieron de inmediato para auxiliar a los pasajeros antes de la llegada de elementos de la Guardia Fronteriza, la Armada, la Guardia Costera y otros equipos de emergencia.

Las labores de rescate se complicaron debido a que varias personas quedaron atrapadas dentro de la embarcación.

Finalmente, las autoridades lograron rescatar con vida a 21 personas y recuperaron los cuerpos de las 15 víctimas mortales. Los sobrevivientes que resultaron lesionados fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica.

Investigan las causas del accidente

Imágenes difundidas por la televisión vietnamita mostraron fuerte oleaje y vientos intensos mientras los rescatistas lanzaban salvavidas a quienes permanecían en el agua.

Motos acuáticas trasladaron a los sobrevivientes hasta la costa, donde recibieron los primeros auxilios.

El primer ministro de India, Narendra Modi, informó que los turistas eran empleados de una empresa privada de telefonía móvil que participaban en una reunión anual.

También señaló que personal de la embajada india se trasladó al lugar para brindar apoyo.

Hasta el momento, las autoridades vietnamitas no han determinado qué provocó el vuelco de la embarcación y mantienen abierta una investigación para esclarecer el accidente.