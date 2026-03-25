Mueren 15 milicianos en ataque aéreo atribuido a EUA en Irak

Las Fuerzas de Movilización Popular acusan a Estados Unidos de bombardear su base en Al Anbar; Bagdad convoca reunión de seguridad

Al menos 15 combatientes de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), incluido un alto comandante, murieron tras un presunto ataque aéreo estadounidense en la provincia de Al Anbar, al oeste de Irak, informaron este martes fuentes oficiales y la propia milicia.

En comunicados difundidos por la organización, las FMP denunciaron la muerte de su jefe de operaciones en la región, identificado como Saad Dawai, quien falleció junto a otros 14 combatientes en lo que calificaron como un “traicionero ataque” contra su cuartel.

El Comando de Operaciones Conjuntas del Ejército iraquí confirmó la muerte de los 15 milicianos y reportó además varios heridos, aunque sin precisar cifras.

En su posicionamiento, la autoridad militar condenó el bombardeo, al que describió como un “ataque aéreo estadounidense-sionista”, y lo consideró una agresión contra las fuerzas de seguridad del país.

Escalada de violencia en la región

Las FMP forman parte de las fuerzas armadas iraquíes, pero incluyen facciones chiíes cercanas a Irán que mantienen una abierta confrontación con Estados Unidos.

En meses recientes, algunos de estos grupos han lanzado ataques con drones y proyectiles contra bases estadounidenses en Irak y otros puntos de la región, en el contexto de la guerra en la Franja de Gaza, lo que ha derivado en represalias militares por parte de Washington.

El Gobierno de Irak, que mantiene relaciones con Estados Unidos, ha criticado tanto los ataques contra instalaciones de países aliados como los bombardeos en su territorio.

Tras el incidente, el primer ministro Mohamed Shia al-Sudani ordenó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional para analizar la situación.

Las autoridades iraquíes advirtieron que este tipo de acciones ponen en riesgo la estabilidad del país y denunciaron lo que consideran una repetición de “agresiones” contra sus fuerzas de seguridad.