Mueren 15 bebés recién nacidos tras incendio en Pakistán

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ordenó una investigación inmediata para establecer con precisión cómo comenzó el incendio

Al menos 15 bebés recién nacidos murieron este miércoles tras registrarse un incendio en el Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán (PIMS), uno de los principales hospitales públicos de Islamabad.

El fuego comenzó alrededor de las 7:00 horas, tiempo local, en la sala neonatal del pabellón de ginecología, ubicada en el tercer piso del área materno-infantil. En ese momento se encontraban 16 recién nacidos dentro del espacio afectado.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por autoridades hospitalarias, solamente uno de los bebés pudo ser rescatado con vida, mientras que los demás fallecieron durante la emergencia.

Explosión en un aire acondicionado habría iniciado el fuego

Las primeras investigaciones señalan que el incendio habría sido provocado por la explosión del compresor de un equipo de aire acondicionado instalado en la sala neonatal. La falla originó las llamas y una rápida concentración de humo en una zona donde permanecían pacientes que dependían completamente del personal médico para ser evacuados.

Tras recibir el reporte, equipos de emergencia se trasladaron al hospital con seis vehículos de bomberos y cuatro ambulancias. El incendio fue controlado y posteriormente se realizaron labores de enfriamiento para descartar que el fuego pudiera reactivarse.

La zona afectada quedó acordonada y bajo resguardo de las autoridades, mientras personal de emergencia y funcionarios hospitalarios comenzaron la revisión de los daños y de las condiciones en las que operaba el pabellón.

Ordenan investigar posibles responsabilidades

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ordenó una investigación inmediata para establecer con precisión cómo comenzó el incendio, revisar los protocolos de seguridad del hospital e identificar posibles responsabilidades.

El mandatario expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y pidió que se apliquen sanciones estrictas en caso de comprobarse negligencias relacionadas con el mantenimiento de las instalaciones o la respuesta ante la emergencia.

La tragedia coloca bajo revisión las medidas de prevención y evacuación dentro del hospital, especialmente en áreas críticas como las salas neonatales, donde la movilidad de los pacientes depende por completo de una intervención rápida del personal.

Las autoridades continuarán con las diligencias para confirmar la causa definitiva del incendio y determinar si existían fallas previas en el sistema de aire acondicionado o en los mecanismos de protección contra incendios.