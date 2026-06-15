Mueren 12 personas tras desplome de avioneta en Missouri

Una avioneta utilizada para actividades de paracaidismo se estrelló e incendió poco después de despegar en Missouri; no hubo sobrevivientes

Los 12 ocupantes de una avioneta fallecieron este domingo luego de que la aeronave se estrellara e incendiara poco después de despegar en las inmediaciones del Aeropuerto Memorial de Butler, en el estado de Missouri, Estados Unidos.

La aeronave transportaba a un piloto y 11 pasajeros que participarían en una jornada de paracaidismo cuando ocurrió el accidente, registrado alrededor de las 11:30 de la mañana.

De acuerdo con las autoridades, la avioneta cayó en un campo contiguo al aeropuerto, lo que movilizó a corporaciones de emergencia, fuerzas policiales y equipos de rescate.

UPDATE: 12 people were killed after a plane carrying 11 skydivers and a pilot crashed near Butler Memorial Airport in Butler, Missouri. -FOX4 https://t.co/UWdylPia1M pic.twitter.com/QyxoXy65Fb — Breaking911 (@Breaking911) June 14, 2026

Los primeros reportes indican que el avión acababa de despegar cuando realizó un giro a la izquierda antes de perder altura y precipitarse a tierra.

Según testimonios recabados en el lugar, la aeronave habría presentado problemas de potencia instantes antes del accidente. Tras impactarse contra el suelo, se incendió de inmediato.

Los servicios de emergencia lograron controlar las llamas poco tiempo después, aunque ninguno de los ocupantes sobrevivió al siniestro.

Equipos de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y de la Administración Federal de Aviación se trasladaron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.

Las autoridades señalaron que por ahora se desconocen las causas exactas del accidente y que será el análisis técnico el que determine qué factores contribuyeron al desplome de la aeronave.

Los rescatistas inspeccionaron además los alrededores para descartar que alguna persona hubiera intentado abandonar el avión antes del impacto, sin encontrar indicios de ello.

Avioneta era utilizada para paracaidismo

La aeronave involucrada era una Pacific Aerospace 750XL, un modelo turbohélice de un solo motor ampliamente utilizado para operaciones de paracaidismo debido a su capacidad para transportar grupos numerosos de pasajeros y operar en pistas cortas.

La unidad accidentada había sido fabricada en 2010 y formaba parte de las actividades de una empresa dedicada a vuelos para saltos en paracaídas.

El aeropuerto de Butler presta servicio principalmente a aeronaves privadas, incluidas compañías vinculadas a labores agrícolas y operadores especializados en actividades de paracaidismo.

Mientras avanza la investigación, especialistas en seguridad aérea señalaron que los accidentes relacionados con aeronaves utilizadas para paracaidismo han sido objeto de análisis en ocasiones anteriores, particularmente en aspectos relacionados con mantenimiento y prácticas operativas.

Las autoridades federales serán las encargadas de determinar si existieron fallas mecánicas, errores operativos o cualquier otro factor que haya provocado una de las tragedias aéreas más graves registradas este año en Missouri.