Mueren 10 ocupantes tras volcar su auto en un lago de Brasil

Según la Policía Civil, el tramo carece de alumbrado público y los agentes no detectaron cámaras visibles en las inmediaciones

Diez personas murieron tras volcar el vehículo en el que viajaban y caer en un lago de la zona rural de Barra Mansa, en el sur del estado brasileño de Río de Janeiro. El municipio decretó tres días de luto oficial a partir del domingo 8 de noviembre, mientras la Policía Civil investiga qué provocó que el automóvil saliera del camino.

El vehículo quedó volcado dentro del agua junto al camino Fazenda Santa Catarina, en la localidad de Ataulfo de Paiva, cerca de Quatis. Una persona que pasaba por el lugar vio el automóvil y pidió auxilio. Los bomberos recibieron el aviso a las 22:10 del sábado 7 de noviembre, hora local. La hora exacta de la caída sigue sin establecerse.

Bomberos recuperaron los cuerpos de los diez ocupantes

El operativo movilizó a unos 30 bomberos militares de cinco unidades, entre ellos dos buzos, con el apoyo de diez vehículos de emergencia y una embarcación, según el gobierno estatal. Los rescatistas retiraron sin vida a todos los ocupantes.

El gobierno de Río de Janeiro reportó cinco adultos y cinco niños entre las víctimas. Un registro policial preliminar consignó seis adultos y cuatro menores. Un familiar que acudió al Instituto Médico Legal de Volta Redonda declaró que los diez ocupantes pertenecían a la misma familia y vivían en el barrio Santa Cruz, en ese municipio. Las autoridades aún no habían divulgado sus nombres.

La Policía Civil investiga cómo ocurrió la volcadura

La 90.ª Delegación de Policía de Barra Mansa quedó a cargo de la investigación. Los peritos inspeccionaron el lugar y aseguraron documentos del vehículo. Según la Policía Civil, el tramo carece de alumbrado público y los agentes no detectaron cámaras visibles en las inmediaciones.

Los cuerpos fueron trasladados al Instituto Médico Legal de Volta Redonda para las autopsias y los procedimientos de identificación, que incluyen el cotejo de huellas dactilares. En Barra Mansa, las banderas de los edificios públicos municipales permanecerán a media asta durante el luto oficial.