Muere uno de los Guardias Nacional atacados en Washington

De acuerdo con Donald Trump, el fallecido se trata de Sarah Beckstrom, de 20 años, quien murió a causa de las heridas sufridas en el ataque

Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que uno de los dos elementos de la Guardia Nacional que sufrieron un ataque armado en Washington D.C. este miércoles murió.

De acuerdo con el mandatario, el fallecido se trata de Sarah Beckstrom, de 20 años, quien murió a causa de las heridas sufridas en el ataque.

El segundo miembro de la Guardia Nacional que recibió un disparo es Andrew Wolfe, de 24 años. Permanece en estado crítico, informaron las autoridades el jueves por la mañana.

Ambos elementos fueron baleados a quemarropa cerca de la plaza Farragut, en el centro de la ciudad, poco después de las 14:00 horas de este miércoles.

Tras el ataque, la policía arrestó a un sospechoso del tiroteo, quien fue identificado como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, quien es originario de Afganistán.