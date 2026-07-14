Muere una persona tras tiroteo con participación del ICE

Este incidente se produce unos días después de que un agente de ICE matara a un migrante mexicano durante un operativo de detención en Texas.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una persona murió este lunes en un tiroteo en el estado de Maine (Estados Unidos) en el que estuvo implicado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), según informó Ryan Fecteau, líder de la Cámara de Representantes estatal.

El incidente, que se saldó con la vida de una persona, se produjo esta mañana en Biddeford, una ciudad al sur del estado, explicó Fecteau, demócrata, en un mensaje en Facebook.

"Una persona ha fallecido. El ICE está implicado", escribió el representante estatal.

Según explicó, la Policía de Maine y el Departamento estatal de Seguridad Pública se encuentran en el lugar de los hechos, y se espera que el FBI también investigue el caso.

Hasta la fecha, no se conoce más información sobre la víctima ni de cómo se desarrollaron los hechos.

Este incidente se produce unos días después de que un agente de ICE matara a un migrante mexicano durante un operativo de detención en Texas.