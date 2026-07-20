Muere una persona durante festejos del Mundial en España

Tras los primeros avisos, fueron movilizados elementos de la Policía Local de Ciudad Rodrigo, y personal de Emergencias Sanitarias-Sacyl

Las celebraciones por el campeonato mundial de España terminaron en tragedia en Ciudad Rodrigo, Salamanca, donde una persona murió y otra resultó herida tras el derrumbe de la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo.

El accidente ocurrió poco después de la medianoche, cuando numerosos aficionados permanecían concentrados en este punto de la ciudad para festejar la victoria de la selección española en la final del Mundial.

La estructura cayó sobre varios aficionados

El servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió varias llamadas que alertaban sobre el colapso de la fuente y señalaban que algunas personas habían quedado afectadas por la caída de la estructura.

Tras los primeros avisos, fueron movilizados elementos de la Policía Local de Ciudad Rodrigo, la Guardia Civil de Salamanca, los Bomberos de la Diputación y personal de Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Los equipos médicos atendieron a dos personas y posteriormente las trasladaron al centro de salud de Ciudad Rodrigo, donde una de las víctimas falleció debido a las lesiones sufridas. Hasta el momento no se ha informado sobre la condición de la segunda persona herida.

Investigan las causas del derrumbe

Las autoridades también activaron al Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias para brindar acompañamiento a los familiares de la persona fallecida.

Por ahora no se han dado a conocer las identidades ni las edades de las víctimas, mientras continúan las investigaciones para determinar qué provocó el derrumbe de la fuente durante la concentración.

La Glorieta del Árbol Gordo es uno de los lugares habituales de reunión para las celebraciones deportivas en Ciudad Rodrigo y días antes había recibido a numerosos aficionados por el pase de España a la final del Mundial.