Muere un menor en choque de autobús escolar en Francia

La unidad transportaba a 43 pasajeros, incluidos 15 menores, y dejó 16 personas lesionadas, tres de ellas en estado grave.

Un accidente de autobús regional en el este de Francia dejó dos personas muertas, una de ellas menor de edad, y otras 16 heridas, tres en estado grave, luego de que la unidad se saliera de la carretera y chocara contra un árbol la mañana de este viernes.

El vehículo transportaba a 43 pasajeros, entre ellos 15 menores de edad, y cubría la ruta entre Lyon y Bourg-en-Bresse. El percance ocurrió alrededor de las 00:00 horas del viernes, tiempo del centro de México (07:00 horas en Francia), sobre la carretera departamental D22, cerca de la localidad de Lent, en el departamento de Ain.

Las autoridades precisaron que una de las víctimas mortales era un menor, mientras que la otra tenía poco más de 18 años. El balance permanece bajo revisión, debido a que tres de los lesionados fueron reportados en estado de urgencia absoluta.

El conductor también resultó herido y fue trasladado a un hospital, por lo que todavía no ha podido ser interrogado por las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, el autobús perdió el control después de una curva hacia la derecha, salió del camino y terminó impactado contra un árbol en una cuneta.

Las causas del accidente todavía no han sido determinadas. El alcalde de la localidad, Yves Cristin, señaló que el tramo donde ocurrió el choque no presentaba condiciones meteorológicas especialmente complicadas durante las primeras horas de la mañana.

La Fiscalía de Bourg-en-Bresse abrió una investigación por homicidio vial para establecer cómo ocurrió el siniestro y determinar posibles responsabilidades.

Entre los pasajeros viajaban estudiantes que se dirigían a centros educativos de la zona, incluidos menores que cursaban secundaria y bachillerato.

Despliegan más de 100 bomberos y cuatro helicópteros

La magnitud del accidente obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia. El Ministerio de Transportes informó que fueron movilizados 102 bomberos, 58 vehículos y 50 elementos de la Gendarmería.

También participaron cuatro helicópteros y ocho equipos del Servicio Móvil de Emergencias y Reanimación (SMUR), encargados de atender y trasladar a los lesionados.

La prefectura de Ain activó el centro operativo departamental para coordinar las labores de rescate y la intervención de las distintas instituciones.

Además, las autoridades solicitaron a la población evitar la zona del accidente mientras se realizaban los trabajos de emergencia y se habilitaban rutas alternas para la circulación.

Ministros franceses acudirán al lugar del accidente

El ministro de Transportes, Philippe Tabarot, anunció que se trasladaría al sitio del siniestro, ubicado cerca de Lent, al noreste de Lyon.

El funcionario tenía previsto abordar un tren de alta velocidad con destino a Marsella, como parte de un acto de inauguración del nuevo modelo TGV M en la estación de Lyon, en París, sin embargo canceló su participación en el recorrido para acudir a la zona del accidente.

Tabarot expresó que lamentaba no poder realizar el viaje que tenía programado y posteriormente confirmó su desplazamiento mediante un mensaje en redes sociales.

Por su parte, el ministro de Educación, Édouard Geffray, manifestó su solidaridad con los estudiantes afectados y sus familias.

"Siempre es un momento difícil cuando nuestros alumnos, nuestros niños, son víctimas de un accidente como este", expresó el funcionario, quien también aseguró que el Gobierno seguiría de cerca la evolución de los afectados.

Geffray transmitió el respaldo del Ejecutivo y de la comunidad educativa a las familias de las víctimas.

El prefecto de Ain, Louis-Xavier Thirode, también tenía previsto acudir al lugar para conocer el desarrollo de las labores de atención.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades mantienen el seguimiento de los heridos y buscan esclarecer las circunstancias que provocaron que el autobús terminara fuera de la carretera.