Muere turista francés durante visita a Machu Picchu en Perú

El turista perdió la vida durante el traslado en ambulancia hacia el hospital; hasta el momento, las autoridades no han precisado las causas del fallecimiento.

Un turista francés de 70 años falleció mientras visitaba Machu Picchu, uno de los destinos turísticos más importantes de Perú. El incidente ocurrió cuando el visitante presentó una descompensación de salud durante su recorrido por el sitio arqueológico, informaron autoridades culturales del país.

La Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco detalló que el ciudadano, identificado como Thierry Francois Roger, requirió atención médica de emergencia mientras se encontraba en el complejo inca ubicado en la región de Cusco.

Activaron protocolos de emergencia

Tras reportarse la situación, personal de rescate del Ministerio de Cultura acudió para brindarle los primeros auxilios y trasladarlo al área médica instalada en la zona de acceso al monumento arqueológico.

Luego de una evaluación inicial, los especialistas determinaron que debía ser llevado a un centro de salud para recibir atención más especializada. Sin embargo, el turista perdió la vida durante el traslado en ambulancia hacia el Centro de Salud de Machu Picchu.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado las causas exactas del fallecimiento ni han informado si existía alguna condición médica previa.

Machu Picchu vive temporada alta de visitantes

El hecho ocurrió en medio de la temporada alta de turismo en Machu Picchu, que desde el pasado 19 de junio recibe un promedio de 5,600 visitantes diarios. La alta demanda de boletos ha provocado largas filas y tiempos de espera para quienes buscan ingresar al complejo arqueológico.

Ubicado a más de 2,400 metros sobre el nivel del mar, Machu Picchu es considerado uno de los principales atractivos turísticos de América Latina y recibe cada año a miles de visitantes procedentes de distintas partes del mundo.