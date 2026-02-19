Muere turista estadounidense de 71 años ahogado en Puerto Rico

Según el informe preliminar, el incidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas del martes, cuando Klein se encontraba en la playa acompañado de familiares

Un turista estadounidense de 71 años perdió la vida tras ahogarse en la playa Rompeolas, en el municipio de Aguadilla, al noroeste de Puerto Rico.

La víctima fue identificada como Gordon Klein, residente del estado de Nebraska, en Estados Unidos.

Intentaron auxiliarlo en el mar

Según el informe preliminar, el incidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas del martes, cuando Klein se encontraba en la playa acompañado de familiares. En un momento dado, sus allegados notaron que tenía dificultades en el agua y que se estaba ahogando.

De inmediato, lograron sacarlo del mar y solicitar ayuda a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

Falleció en el hospital

Paramédicos de Emergencias Médicas Estatales acudieron al lugar y trasladaron al turista al Hospital Buen Samaritano de Aguadilla. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el médico de turno certificó que no presentaba signos vitales.

Agentes de la Policía Municipal de Aguadilla y personal de la División de Homicidios asumieron la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.