Muere turista atacada por elefante salvaje cuando hacía ejercicio

El hombre, de 65 años, fue embestido mientras hacía ejercicio en el parque Khao Yai; autoridades reforzaron la seguridad

Un turista tailandés de 65 años murió este lunes tras ser atacado por un elefante salvaje en el parque nacional de Khao Yai, uno de los más visitados de Tailandia y situado al noreste de Bangkok, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió alrededor de las 6:00 hora local, cuando el hombre realizaba ejercicio junto a su esposa. De acuerdo con el Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación de Plantas, el elefante se aproximó al lugar y persiguió a la pareja. La mujer logró escapar, pero el hombre fue alcanzado y sufrió heridas mortales.

La víctima, originaria de la provincia de Lopburi, se encontraba de visita en el parque, que recibe a más de un millón de personas al año. Un guardabosques de la zona señaló que acudió al lugar tras escuchar ruidos del animal y gritos de auxilio, donde encontró al turista sin vida.

Las autoridades indicaron que el cuerpo fue trasladado al Hospital Wang Nam Khiao para la realización de una autopsia y que presentaba heridas graves en la pierna y el brazo izquierdos. Tras el suceso, se desplegaron equipos de patrullaje adicionales para vigilar el área y garantizar la seguridad de los visitantes.

Funcionarios recordaron que durante la temporada seca, que se extiende aproximadamente de noviembre a abril, es más frecuente que los elefantes salvajes se acerquen a comunidades y zonas turísticas.