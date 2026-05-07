Muere Ted Turner, fundador de CNN a los 87 años de edad

Turner transformó la industria informativa global con el lanzamiento, en 1980, del primer canal de noticias que transmitía las 24 horas del día.

El empresario estadounidense Ted Turner, creador de la cadena CNN, murió este miércoles a los 87 años, según confirmó la propia televisora.

Nacido en 1938 en Cincinnati, Turner transformó la industria informativa global con el lanzamiento, en 1980, del primer canal de noticias que transmitía las 24 horas del día.

Impulsor de la información continua a nivel mundial

A lo largo de su trayectoria, edificó un poderoso conglomerado mediático que incluyó señales como TBS y TNT, posicionando a CNN como un referente internacional en cobertura informativa.

Su proyecto más representativo, la cadena CNN, desempeñó un papel clave en la difusión de acontecimientos globales, desde conflictos armados hasta procesos electorales y desastres naturales, consolidando el modelo de información en tiempo real, al que el propio Turner calificó como “el mayor logro de su vida”.

Filántropo y promotor de causas globales

Conocido como “La Boca del Sur” por su estilo directo y sin filtros, Turner también destacó por su labor filantrópica. Fundó la Fundación de las Naciones Unidas con el objetivo de respaldar el trabajo del organismo internacional y financiar diversos programas.

De igual forma, participó activamente en iniciativas ambientales, incluyendo proyectos de conservación como la reintroducción del bisonte en regiones del oeste de Estados Unidos.

Su activismo también abarcó la promoción del desarme nuclear y el impulso de causas relacionadas con la sostenibilidad y la cooperación internacional.

Reconocimientos y legado empresarial

En 1991, la revista Time lo distinguió como Persona del Año, en reconocimiento a su influencia y su impacto en la evolución de la comunicación moderna.

Además de los medios, Turner incursionó en el ámbito deportivo y del entretenimiento, llegando a ser propietario de equipos como los Atlanta Braves de béisbol.

Últimos años y vida personal

En la etapa final de su vida, el empresario mantuvo su vínculo con diversas iniciativas filantrópicas, aunque redujo su presencia pública tras revelar en 2018 que padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa que afecta las funciones cognitivas.

De acuerdo con CNN, Turner deja cinco hijos, catorce nietos y dos bisnietos.