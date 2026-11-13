Muere sospechoso del tiroteo en Washington; deja un muerto

Tiroteo en Logan Circle, Washington, deja cuatro heridos; policías despliegan operativo y buscan al responsable del ataque.

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Una persona murió y al menos cuatro resultaron heridas, una de ellas en estado crítico, en un tiroteo este jueves en el centro de Washington, donde también falleció el sospechoso, al parecer por un disparo autoinfligido, informaron las autoridades.

El tiroteo ocurrió en un gimnasio del vecindario de Logan Circle, a 1.3 kilómetros de la Casa Blanca, y posteriormente el supuesto agresor se atrincheró en un apartamento, donde fue rodeado por las fuerzas de seguridad.

Fuentes policiales afirmaron que el tirador se habría disparado tras abrir fuego a través de la puerta y luego establecer comunicación con los agentes.

Autoridades federales reportaron que el sospechoso, un hombre aún sin identificar, habría muerto a causa de las heridas en la que parece ser su vivienda.

La Policía informó que una de las víctimas falleció en la escena del hecho, iniciado en el gimnasio Vida Fitness.

"Cuatro otras víctimas han sobrevivido. Una de ellas se encuentra en estado crítico, mientras que las otras tres, al parecer, no corren peligro de muerte", agregaron las autoridades en rueda de prensa.

Entre los heridos habrían trabajadores de una obra en construcción en la calle cercana y personas que se encontraban en el vestíbulo del edificio donde se encuentra el gimnasio.

Personas dentro de las instalaciones describieron una escena caótica después de que el sospechoso comenzara a disparar.

Decenas de autos policiales, de bomberos y autos blindados fueron movilizados en la ciudad, con una fuerte presencia de agentes armados y calles acordonadas en la zona del incidente.