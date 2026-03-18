Muere sobreviviente de Hiroshima que conmovió al mundo

Shigeaki Mori, hibakusha y testigo del horror nuclear, falleció a los 88 años tras dedicar su vida a preservar la memoria de la tragedia

El sobreviviente de la bomba atómica de Hiroshima, Shigeaki Mori, falleció el pasado 14 de marzo de 2026 a los 88 años en un hospital de la ciudad japonesa, informaron medios locales e internacionales.

Mori, reconocido como uno de los llamados hibakusha término utilizado para describir a las víctimas de los bombardeos atómicos, tenía apenas ocho años cuando el 6 de agosto de 1945 Estados Unidos lanzó la bomba sobre Hiroshima, en uno de los episodios más devastadores de la historia moderna.

Sobreviviente del horror

El día del ataque, Mori se encontraba a unos 2.5 kilómetros del hipocentro de la explosión. La onda expansiva lo lanzó a un río, del que logró salir con vida en medio de escenas de destrucción y sufrimiento.

Años después, relató algunos de los momentos más impactantes que presenció: personas gravemente heridas, edificios colapsados y gritos de auxilio que, siendo un niño, no pudo atender.

“Escapé pisando caras y cabezas… corrí porque todavía era un niño sin poder para ayudar”, recordó en una entrevista previa.

El bombardeo dejó alrededor de 140 mil muertos en Hiroshima, mientras que tres días después una segunda bomba fue lanzada sobre Nagasaki, causando la muerte de unas 74 mil personas más, en hechos que marcaron el final de la Segunda Guerra Mundial.

Lejos de quedarse solo con su experiencia personal, Shigeaki Mori dedicó gran parte de su vida a investigar y documentar el destino de prisioneros de guerra estadounidenses que murieron en la explosión.

Gracias a su trabajo, logró identificar al menos 12 casos, contribuyendo a esclarecer historias olvidadas y fomentando un mensaje de reconciliación entre Japón y Estados Unidos.

El abrazo que dio la vuelta al mundo

Mori se convirtió en un símbolo global en 2016, cuando fue abrazado por el entonces presidente estadounidense Barack Obama durante su histórica visita a Hiroshima.

Ese encuentro, realizado en el Parque Conmemorativo de la Paz, marcó la primera vez que un presidente en funciones de Estados Unidos visitaba la ciudad tras el bombardeo.

La imagen del abrazo entre ambos se volvió icónica, representando un gesto de empatía, memoria y reconciliación, así como un llamado a avanzar hacia un mundo sin armas nucleares.

Tras el encuentro, Mori relató que el mandatario hizo un gesto espontáneo que derivó en el emotivo momento.

Durante aquella visita, Barack Obama pronunció un discurso centrado en la necesidad de un “despertar moral” frente al poder destructivo de las armas nucleares.

“El mundo fue cambiado para siempre aquí… un mundo sin armas nucleares no es un sueño, sino una responsabilidad”, expresó entonces.

La muerte de Shigeaki Mori ha sido ampliamente reportada en medios japoneses y del mundo, que destacan su papel como testigo directo de la tragedia y promotor de la memoria histórica.

Su vida quedó marcada por uno de los capítulos más oscuros del siglo XX, pero también por su esfuerzo constante por transformar el dolor en un mensaje de paz, reconciliación y conciencia global.