Muere segundo migrante en centro de detención de ICE

Esto sucede mientras aumentan las críticas hacia las condiciones de los centros de detención migratoria administrados por contratistas privados.

La muerte de un ciudadano originario de Georgia dentro de un centro de detención migratoria en Luisiana volvió a colocar bajo escrutinio las condiciones de las instalaciones operadas para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

El caso ocurre menos de dos meses después del fallecimiento de otro detenido en el mismo complejo y en medio de señalamientos por presuntas deficiencias médicas y problemas de seguridad.

Segundo fallecimiento en menos de dos meses

El ICE informó que Mamuka Artmeladze, de 43 años, fue encontrado inconsciente el pasado 4 de junio en el Centro Correccional Winn, ubicado en Winnfield, Luisiana. De acuerdo con la agencia federal, personal de la instalación inició maniobras de emergencia para intentar salvarle la vida antes de trasladarlo a un hospital local.

Sin embargo, el hombre fue declarado muerto menos de una hora después de su ingreso al centro médico. Hasta el momento, las autoridades señalaron que la causa oficial del fallecimiento permanece pendiente de los resultados de la autopsia.

Artmeladze permanecía detenido en el centro desde hacía casi cuatro meses. Según el ICE, ingresó de manera irregular a Estados Unidos y permaneció bajo supervisión migratoria hasta que fue arrestado en Alabama durante febrero de este año.

Centro de detención acumula casos recientes

El fallecimiento representa la segunda muerte registrada en el Centro Correccional Winn desde abril y la número 19 bajo custodia del ICE en lo que va del año.

El caso anterior correspondió a Alejandro Cabrera Clemente, ciudadano mexicano de 49 años, quien fue encontrado inconsciente durante una revisión de seguridad el 11 de abril. Tras ser trasladado a un hospital, también fue declarado sin vida.

De acuerdo con el informe forense, Cabrera murió por causas naturales relacionadas con una enfermedad cardiovascular. Los registros señalan que durante su estancia en el centro recibió tratamiento por hipertensión arterial y otros padecimientos médicos.

Inspección detectó irregularidades en las instalaciones

La Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional publicó recientemente un informe derivado de una inspección sin previo aviso en el Centro Correccional Winn. El documento identificó diversas irregularidades relacionadas con salud, seguridad ambiental, servicio de alimentos, atención médica y uso de la fuerza.

Entre los hallazgos se reportaron filtraciones de agua en áreas de cocina, daños estructurales en algunas instalaciones y alimentos almacenados fuera de los rangos de temperatura establecidos.

Cuestionan atención médica y protocolos de seguridad

La inspección también detectó deficiencias en la documentación médica de los detenidos, incluyendo registros de laboratorio incompletos y expedientes de tratamiento sin actualizar, situaciones que podrían afectar la calidad de la atención brindada.

Además, el informe documentó presuntas violaciones a los protocolos sobre uso de la fuerza. Entre ellas, un caso en el que un agente habría aplicado una llave de estrangulamiento prohibida y otro incidente donde un oficial lesionó a un detenido durante una intervención.

Tras los hallazgos, el ICE aceptó diversas recomendaciones para corregir las deficiencias detectadas y aseguró haber comenzado la implementación de varias medidas de mejora dentro de la instalación.