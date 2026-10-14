Muere policía de Bruselas en persecución por robo de vehículo

La persecución concluyó con un intercambio de disparos durante el cual un policía recibió un impacto mortal en la cabeza, dijo la prensa belga.

Un policía falleció esta madrugada en acto de servicio en el municipio bruselense de Jette durante una persecución por el robo de un vehículo que derivó en un intercambio de disparos, informó este martes la prensa belga.

El coche había sido sustraído en Tubize, en la región valona, pero fue localizado en territorio de Bruselas gracias a una cámara de reconocimiento de matrículas, por lo que la brigada de intervención de la zona policial de Bruselas-Capital-Ixelles fue en busca del coche.

La persecución concluyó con un intercambio de disparos durante el cual un policía recibió un impacto mortal en la cabeza, dijo la prensa belga.

La Fiscalía se ha desplazado al lugar de los hechos, acompañada de un juez de instrucción, y prevé dar más información según avance la jornada.

El primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, compartió en redes sociales su pésame a la familia y seres queridos del policía y a todo el cuerpo de policía de la capital.

"Nunca podremos agradecer lo suficiente a los hombres y mujeres que cada día cumplen con su deber con el mayor de los valores y, a veces, incluso arriesgando sus vidas por la seguridad de todos nosotros", dijo el primer ministro.