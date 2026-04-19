Muere piloto tras desplome de avioneta en Paraguay

La avioneta, un modelo tipo Cessna, cayó en las inmediaciones del asentamiento San Isidro, ubicado aproximadamente a 600 metros en línea recta del aeropuerto

Un accidente aéreo registrado la tarde de este sábado dejó un piloto sin vida y tres personas heridas luego de que una avioneta se desplomara en el municipio de Minga Guazú, en el departamento de Alto Paraná, en Paraguay.

De acuerdo con información oficial de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), la aeronave despegó del Aeropuerto Internacional Guaraní con destino al Aeropuerto Silvio Pettirossi, en Asunción, pero presentó fallas mecánicas poco después del despegue, lo que obligó al piloto a declarar una emergencia.

El director de Aeronáutica Civil, Gustavo Sandoval, explicó que la tripulación intentó regresar a la pista; sin embargo, la aeronave no logró completar la maniobra y terminó precipitándose a corta distancia del aeropuerto.

Caída cerca del aeropuerto y posterior incendio

La avioneta, un modelo tipo Cessna, cayó en las inmediaciones del asentamiento San Isidro, ubicado aproximadamente a 600 metros en línea recta del aeropuerto. Tras el impacto, la unidad se incendió, lo que complicó las labores de auxilio.

Al lugar acudieron bomberos, personal médico y autoridades aeronáuticas, quienes confirmaron el fallecimiento del piloto, identificado como Fernando Noldin, general retirado.

En la aeronave viajaban cuatro personas. Las otras tres resultaron lesionadas:

Dos de ellas con heridas de gravedad moderada fueron trasladadas a hospitales cercanos para su atención médica, mientras que una tercera persona, que se encontraba consciente tras el accidente, presentó golpes y una lesión en la cabeza.

La Dinac informó que ya se inició una investigación para determinar las causas exactas del accidente, aunque de manera preliminar se ha señalado una posible falla mecánica como origen del siniestro.

"La aeronave Cessna modelo 402B, registrada bajo la matricula ZP-BEE a nombre de la empresa Aerotax S.A se encontraba operando el servicio de Progresur S.A." "La aeronave bimotor, transportaba a cuatro personas, dos de ellas tripulantes y dos pasajeros (personales de la firma Prosegur S.A.), lamentamos informar el fallecimiento del piloto al mando". "La institución continuará informando de manera oportuna a medida que se disponga de nuevos datos verificados", mencionó la DINAC de Paraguay en un comunicado.

La aeronave involucrada pertenece a la empresa Aerotax S.A., un operador aéreo autorizado para el transporte de valores, lo que también forma parte de las indagatorias.

Las autoridades continuarán con el análisis técnico del caso en los próximos días para esclarecer lo ocurrido en este accidente que dejó una víctima mortal y tres personas lesionadas.