Muere piloto al caer helicóptero que filmaba botes en Miami

La policía de Miami-Dade recibió una llamada de auxilio a las 11:30 horas sobre un helicóptero caído en el agua frente a Nixon Beach

Autoridades estadounidenses identificaron este jueves al piloto fallecido en un accidente de helicóptero en Miami, donde otras dos personas resultaron heridas mientras filmaban embarcaciones en la bahía y un "buen samaritano" intervino para practicar maniobras de reanimación, en el segundo accidente aéreo mortal en Florida en una semana.

La Oficina de la Alguacil del Condado de Miami-Dade (MDSO, por sus siglas en inglés) señaló que el fallecido es Tomas Pendas, de 63 años, mientras los otros dos ocupantes eran Ryan McCoy, de 52 años, y Ryan Ferraro, de 27 años, aunque la causa del incidente, ocurrido el miércoles, aún se desconoce.

La policía de Miami-Dade recibió una llamada de auxilio a las 11:30 horas sobre un helicóptero caído en el agua frente a Nixon Beach, en la Bahía Vizcaíno, en el sur de Miami.

Al llegar, la Patrulla Marítima encontró "un buen samaritano en una embarcación" que estaba "practicando reanimación cardiopulmonar" a la víctima, quien murió en el lugar de los hechos pese a la intervención de los rescatistas y los bomberos.

Los agentes trasladaron después a los otros dos ocupantes a un hospital local inicialmente en estado crítico.

La investigación preliminar reveló que el helicóptero comercial estaba filmando embarcaciones que navegaban en dirección sur, pero la policía no ha dado más detalles.