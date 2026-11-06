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Muere piloto al caer helicóptero que filmaba botes en Miami

Por: EFE

05 Noviembre 2026, 12:30

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La policía de Miami-Dade recibió una llamada de auxilio a las 11:30 horas sobre un helicóptero caído en el agua frente a Nixon Beach

Muere piloto al caer helicóptero que filmaba botes en Miami

Autoridades estadounidenses identificaron este jueves al piloto fallecido en un accidente de helicóptero en Miami, donde otras dos personas resultaron heridas mientras filmaban embarcaciones en la bahía y un "buen samaritano" intervino para practicar maniobras de reanimación, en el segundo accidente aéreo mortal en Florida en una semana.

La Oficina de la Alguacil del Condado de Miami-Dade (MDSO, por sus siglas en inglés) señaló que el fallecido es Tomas Pendas, de 63 años, mientras los otros dos ocupantes eran Ryan McCoy, de 52 años, y Ryan Ferraro, de 27 años, aunque la causa del incidente, ocurrido el miércoles, aún se desconoce.

La policía de Miami-Dade recibió una llamada de auxilio a las 11:30 horas sobre un helicóptero caído en el agua frente a Nixon Beach, en la Bahía Vizcaíno, en el sur de Miami.

Al llegar, la Patrulla Marítima encontró "un buen samaritano en una embarcación" que estaba "practicando reanimación cardiopulmonar" a la víctima, quien murió en el lugar de los hechos pese a la intervención de los rescatistas y los bomberos.

Los agentes trasladaron después a los otros dos ocupantes a un hospital local inicialmente en estado crítico.

La investigación preliminar reveló que el helicóptero comercial estaba filmando embarcaciones que navegaban en dirección sur, pero la policía no ha dado más detalles.

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