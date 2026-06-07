Muere pescador tras ataque de tiburón en Australia

El hecho se convirtió en el tercer incidente mortal de tiburón registrado en apenas cuatro semanas, una cifra que ha generado preocupació

Australia registró un nuevo ataque mortal de tiburón luego de que un pescador submarino de 35 años perdiera la vida mientras realizaba actividades recreativas frente a la costa de Australia Occidental.

El incidente ocurrió este sábado cerca de la isla Michaelmas, en las inmediaciones de la ciudad portuaria de Albany. De acuerdo con las autoridades, el hombre se encontraba practicando pesca submarina junto a integrantes de su familia cuando fue atacado por un tiburón poco antes del mediodía.

Paramédicos no lograron reanimarlo

Tras el ataque, la víctima fue trasladada en una embarcación hasta Albany, donde ya lo esperaban equipos de emergencia. Sin embargo, los paramédicos no pudieron salvarle la vida debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades investigan el caso y sospechan que el responsable fue un tiburón blanco de aproximadamente 4.5 metros de longitud, una de las especies más temidas de la región.

Preocupa aumento de ataques mortales

La muerte del pescador se convirtió en el tercer ataque mortal de tiburón registrado en Australia en apenas cuatro semanas, una cifra que ha generado preocupación entre especialistas y autoridades.

Históricamente, el país registra un promedio cercano a tres fallecimientos por ataques de tiburón al año, por lo que la concentración de casos en tan corto tiempo resulta inusual.

El pasado 24 de mayo, el pescador submarino Michael Jensz, de 39 años, murió tras sufrir graves lesiones en la cabeza durante un ataque ocurrido en la zona de la Gran Barrera de Coral. En ese lugar se había reportado la presencia de tiburones toro.

Dos ataques previos ocurrieron en mayo

Días antes, el 16 de mayo, Steve Mattabonni, de 38 años, perdió la vida tras ser atacado por un tiburón blanco cerca de la isla Rottnest, también en Australia Occidental.

El único ataque mortal registrado antes de esta racha ocurrió en enero, cuando un menor de 12 años falleció días después de ser atacado por un tiburón toro en el puerto de Sídney. Las autoridades mantienen vigilancia en las zonas costeras mientras continúan las investigaciones sobre los recientes incidentes.