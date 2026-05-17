Muere pescador tras ataque de tiburón blanco en Australia

Tras el ataque, autoridades australianas desplegaron patrullajes marítimos y pidieron a residentes y turistas evitar temporalmente el área.

Un hombre de 38 años murió tras ser atacado por un tiburón blanco mientras practicaba pesca submarina cerca de la isla Rottnest, frente a la costa de Perth, en Australia occidental.

Las autoridades informaron que el ataque ocurrió el sábado en la zona conocida como Horseshoe Reefs, uno de los puntos turísticos más visitados de la región.

Tiburón atacó al hombre cerca de embarcación

De acuerdo con reportes policiales, el tiburón medía aproximadamente cuatro metros de longitud y mordió a la víctima en ambas piernas mientras se encontraba a unos 20 metros de la embarcación donde estaban sus amigos.

Sus acompañantes lograron sacarlo del agua y trasladarlo rápidamente hasta un muelle cercano para recibir atención médica.

Paramédicos realizaron maniobras de reanimación durante cerca de 30 minutos, aunque finalmente no consiguieron salvarle la vida.

Autoridades mantienen vigilancia en la zona

Tras el ataque, autoridades australianas desplegaron patrullajes marítimos y pidieron a residentes y turistas evitar temporalmente el área donde ocurrió el incidente.

Sin embargo, las playas de la isla Rottnest permanecieron abiertas este domingo.

El servicio de Salvamento y Socorrismo Acuático de Australia occidental informó además sobre el avistamiento de otro tiburón blanco de aproximadamente cinco metros a unos 80 metros de la costa durante la mañana.

Australia registra varios ataques de tiburón

La isla Rottnest es conocida por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas, además de albergar poblaciones de quokkas, pequeños marsupiales endémicos de Australia.

El ataque ocurrió meses después de varios incidentes registrados en enero en Nueva Gales del Sur, donde se reportaron cuatro ataques de tiburón en apenas tres días, incluido uno mortal contra un menor de 12 años.

Autoridades australianas atribuyeron entonces el aumento de incidentes a las fuertes lluvias y al agua turbia, condiciones que favorecen la presencia de tiburones cerca de la costa.

Durante 2025 se registraron al menos diez ataques de tiburón en Australia, cinco de ellos mortales.

De acuerdo con registros nacionales, desde 1791 hasta 2025 se contabilizaron más de 1,280 ataques de tiburón en el país, de los cuales unos 260 terminaron con víctimas mortales.