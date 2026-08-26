Muere Noël Godin, famoso por lanzar pasteles a celebridades

Nacido en Lieja (sudeste de Bélgica) el 13 de septiembre de 1945, Godin fue un activista y humorista de inspiración anarquista

Noël Godin, el belga que se hizo famoso por sus pastelazos en plena cara a celebridades de la talla del empresario y filántropo estadounidense Bill Gates o la escritora francesa Marguerite Duras, falleció este lunes a los 80 años.

Nacido en Lieja (sudeste de Bélgica) el 13 de septiembre de 1945, Godin fue un activista y humorista de inspiración anarquista, y convirtió sus ataques con pasteles en verdaderos "atentados pasteleros", según los llamaron los medios belgas.

Conocido como "Georges Le Gloupier", puso en su punto de mira a decenas de personalidades. Su primera "víctima", en diciembre de 1969 en Lovaina (Bélgica), fue Marguerite Duras.

Entre sus objetivos preferidos, a los que llamaba "pomposos cretinos", figuró el filósofo y escritor francés Bernard-Henry Lévy, que recibió pastelazos en múltiples ocasiones entre 1985 y 2015.

Según sus propias palabras, el pastelazo del que se sentía más orgulloso fue el que le propinó a Bill Gates en Bruselas en 1998. La acción, que tuvo una repercusión sin precedentes, impulsó la creación de numerosas brigadas de lanzadores de pasteles por todo el mundo, que Godin llegó a calificar de "Internacional pastelera".