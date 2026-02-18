Muere niño palestino de 13 años por explosión de munición

Un menor palestino de 13 años falleció y otros dos resultaron heridos tras la explosión de munición israelí sin detonar en la aldea de Jiftlik

Un niño palestino de 13 años murió este martes tras la explosión de munición israelí sin detonar en la aldea de Jiftlik, ubicada en el Valle del Jordán, a unos 30 kilómetros de Jerico, en la ocupada Cisjordania.

La víctima fue identificada como Muhamad Abu Dallah, originario de Jiftlik, según confirmó una fuente de la Administración Civil israelí a la agencia EFE. Otros dos menores resultaron heridos en el mismo incidente.

Explosión en zona considerada campo de tiro

El Ejercito de Israel informó en un comunicado que envió tropas a la zona después de recibir reportes de que tres palestinos habían resultado “heridos por jugar con munición sin detonar”.

Según la versión militar, el área donde ocurrió la explosión es un campo de tiro en el que está prohibido el acceso a civiles. El Ejército aseguró que sus soldados proporcionaron atención médica inicial a los heridos antes de su traslado a centros sanitarios.

La presencia de munición sin detonar en zonas de entrenamiento militar ha sido motivo de preocupación recurrente en comunidades palestinas del Valle del Jordán, donde existen áreas restringidas cercanas a localidades civiles.

Otro menor herido en Anata

En un incidente separado ocurrido la noche del lunes, otro niño palestino resultó herido por disparos de balas de goma durante una incursión militar en Anata, al noreste de Jerusalén.

De acuerdo con la Gobernación de Jerusalén, citada por la agencia oficial palestina Wafa, el menor fue alcanzado durante una operación llevada a cabo tanto en la ciudad de Anata como en el campamento de Shuafat.

Los incidentes se producen en un contexto de alta tensión en Cisjordania, donde son frecuentes las incursiones militares israelíes y los enfrentamientos con residentes palestinos.

La muerte del menor en Jiftlik vuelve a poner el foco en los riesgos asociados a la presencia de material explosivo sin detonar en áreas próximas a comunidades civiles, mientras organizaciones locales y autoridades continúan monitoreando la situación en la región.