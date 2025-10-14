Muere mujer tras ser atacada por su ex pareja en parque público

La víctima recibió al menos 15 puñaladas, una escena de la que fueron testigos personas que salían de una misa celebrada en la iglesia del lugar

Una joven de 21 años fue asesinada a puñaladas por su expareja a plena luz del día en un parque público de la localidad de Pocrí, en el interior de Panamá, lo que ha reavivado la exigencia de políticas públicas que realmente protejan a las mujeres de la violencia de género.

El suceso se registró la mañana del domingo en el parque de Pocrí, situado en el distrito de Aguadulce de la provincia de Coclé, cuando la joven fue atacada por su expareja con un arma blanco, de acuerdo con informes de la Policía difundidos este lunes.

La víctima recibió al menos 15 puñaladas, una escena de la que fueron testigos personas que salían de una misa celebrada en la iglesia del lugar, algunos de los cuales intentaron detener al agresor, como informan medios locales.

El subcomisionado de la Zona Policial de Coclé, Saúl Sánchez, informó que la mujer fue trasladada al hospital de Aguadulce, donde falleció. Confirmó además que el presunto agresor, quien era expareja de la víctima, fue capturado. Fuentes periodísticas señalaron que el hombre tenía una orden de alejamiento vigente en contra de la ahora fallecida.