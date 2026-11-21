La Fuerza Armada de El Salvador informó que murió en República Dominicana uno de los dos militares heridos tras explosión en un campamento en Haití.

Uno de los dos militares salvadoreños que resultaron heridos tras una detonación accidental mientras manipulaban material explosivo en un campamento en Haití murió este viernes mientras recibía atención médica, elevando a tres el número de elementos fallecidos por el incidente.

A través de un mensaje en X, la Fuerza Armada de El Salvador informó que el militar perdió la vida en un hospital de República Dominicana, a donde había sido evacuado por vía aérea, y precisó que el otro soldado lesionado ya se encuentra fuera de peligro.

“Lamentamos informar que uno de los dos elementos salvadoreños que resultaron heridos en la detonación accidental ocurrida en uno de los campamentos en Haití falleció mientras recibía atención médica en un hospital de República Dominicana, adonde había sido trasladado por vía aérea”.

La institución militar expresó sus condolencias y solidaridad a las familias de los tres fallecidos, aunque hasta el momento no ha dado a conocer mayores detalles sobre lo ocurrido.

Despliegue en Haití y crisis de seguridad

El suceso representa el primer episodio con muertos y heridos para el contingente de más de 2,000 militares salvadoreños desplegado en Haití, donde participan en labores de búsqueda de cuatro soldados salvadoreños emboscados y desaparecidos desde el 18 de octubre en la periferia de Puerto Príncipe, además de apoyar en acciones contra pandillas y recuperación de zonas.

El Salvador —que ya formaba parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF)— intensificó su presencia tras la emboscada de octubre contra el vehículo en el que viajaban los cuatro uniformados, enviando un despliegue que incluye fuerzas especiales, el mayor de un país en territorio haitiano desde la Minustah (2004–2017).

En medio de la crisis de seguridad haitiana, en la que cinco fuerzas nacionales y extranjeras operan contra grupos armados que controlan amplios sectores del país, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó recientemente al menos 4,595 muertos y 2,050 heridos entre enero y septiembre de 2026 por la violencia de las pandillas.