Muere miembro de Guardia Revolucionaria iraní tras bombardeo

Al menos una persona murió este lunes tras un bombardeo israelí contra un edificio en Hazmieh, en las inmediaciones de Beirut

Al menos una persona murió este lunes tras un bombardeo israelí contra un edificio en Hazmieh, en las inmediaciones de Beirut, en medio de la escalada del conflicto en la región.

El Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano confirmó que el ataque impactó un apartamento y dejó una víctima mortal, aunque no reveló su identidad.

Por su parte, el Ejército de Israel señaló que el objetivo del bombardeo era un integrante de las Fuerzas Quds, pertenecientes a la Guardia Revolucionaria de Irán.

Hazmieh, ubicada al este de Beirut, no forma parte de los suburbios del sur conocidos como Dahye, una zona que suele ser blanco frecuente de ataques israelíes, lo que hace inusual este bombardeo.

Escalada en el conflicto

El ataque se suma a una serie de operaciones recientes. El pasado 8 de marzo, otro bombardeo dentro de la capital libanesa dejó cuatro presuntos miembros de la Guardia Revolucionaria muertos en un hotel frente al mar.

Desde hace semanas, Israel mantiene una intensa ofensiva aérea contra Líbano, acompañada del inicio de incursiones terrestres en territorio libanés.

En paralelo, el grupo chií Hizbulá, aliado de Irán, continúa lanzando ataques diarios de menor escala contra objetivos israelíes, lo que mantiene alta la tensión en la región.

La situación sigue en desarrollo, con temores de una escalada mayor en el conflicto entre Israel, Líbano y actores vinculados a Irán.