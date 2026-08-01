Muere mexicano que estuvo bajo custodia de ICE en Georgia

Un migrante mexicano con leucemia murió tras permanecer varias semanas bajo custodia de ICE en Georgia, informaron su familia y organizaciones civiles.

Un inmigrante mexicano que padecía leucemia murió tras permanecer varias semanas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un centro de detención para inmigrantes en Georgia, informaron organizaciones defensoras de los inmigrantes y su familia.

Las agrupaciones manifestaron su indignación por el fallecimiento de Priciliano Trejo, de 29 años, quien murió en un hospital de Georgia tras haber estado recluido en el Centro de Detención de Stewart, uno de los mayores centros migratorios del país.

'Yanito', como era conocido, padecía leucemia y solicitó atención médica el pasado 6 de julio, unas dos semanas después de ser detenido por ICE en Carolina del Norte, según sus familiares.

"Al sentirse mal, solicitó atención médica; sin embargo, ICE no se la proporcionó durante ocho días, hasta que finalmente lo llevaron al hospital el 13 de julio. Para el 15 de julio, Trejo se encontraba en coma y el ICE contactó a su familia para transferirles su custodia", dijeron las organizaciones.

Trejo falleció el 24 de julio en el hospital, de acuerdo con la familia del mexicano, algo que ICE no confirmó hasta este jueves.

Amilcar Valencia, director ejecutivo de El Refugio, señaló que esta muerte se suma a una "larga lista de inmigrantes que han fallecido en estas instalaciones: 15 en total".

Las organizaciones hicieron un nuevo llamado para exigir el cierre del Centro de Detención de Stewart.