Muere mexicano detenido en un centro migratorio en California

Un mexicano de 39 años murió en California cuando se hallaba bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, informó este martes la agencia, que enfrenta una demanda por la falta de atención médica adecuada brindada a los detenidos, entre otras denuncias.

Ismael Ayala-Uribe falleció este lunes 22 de septiembre en el Centro Médico Global Victor Valley de Victorville, ubicado al noreste de Los Ángeles, según detalló el ICE en un comunicado.

El inmigrante se encontraba detenido en el centro de procesamiento del ICE en la localidad californiana de Adelanto y fue trasladado el 21 de septiembre a las instalaciones médicas para “una evaluación más exhaustiva” de un absceso en el glúteo, tras lo que se programó una cirugía para tratarlo.

En la madrugada del 22 de septiembre, Ayala-Uribe fue hallado inconsciente y fue declarado muerto.

Las causas del fallecimiento aún no han sido reveladas pero están siendo investigadas; el ICE dijo que Ayala también presentaba hipertensión y taquicardia anormal.

El ICE enfrenta varios procesos judiciales por la falta de atención médica necesaria brindada a los detenidos.

Ayala fue detenido el 17 de agosto en el condado de Orange y trasladado a Adelanto el 22 de agosto para su proceso migratorio.