Muere menor tras caer de 14 metros en una bodega de Guatemala

El joven realizaba labores de mantenimiento sobre una lámina que cedió; socorristas confirmaron que no contaba con equipo de protección.

Un trágico accidente laboral cobró la vida de un menor de edad en el interior de una bodega de almacenamiento de maíz ubicada a la altura del kilómetro 83 de la autopista al Puerto Quetzal, Guatemala.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades de rescate, la víctima se encontraba realizando labores de mantenimiento y reparación en la estructura superior del inmueble, las primeras indagatorias señalan que el trabajador no contaba con el equipo de seguridad correspondiente para realizar labores en las alturas.

El accidente ocurrió al pisar una lámina de fibra de vidrio que cedió ante su peso, provocando que el joven cayera desde una altura aproximada de al menos 14 metros, y al no contar con el equipo de seguridad, perdió la vida el menor.

Tras registrarse la emergencia, elementos de la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales (ASONBOMD) de la estación de Masagua acudieron al sitio a bordo de la unidad AD-144, se movilizaron de inmediato para atender la situación en el lugar de los hechos, pero al llegar e intentar brindar los primeros auxilios, los paramédicos confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad del impacto.

El personal de rescate procedió a resguardar el área y notificar formalmente a las autoridades competentes del Ministerio Público para dar inicio a las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades laborales.