Muere Lionel Jospin, ex primer ministro de Francia, a los 88 años

Figura clave del socialismo francés, impulsó reformas históricas como la semana laboral de 35 horas y las uniones civiles

El ex primer ministro de Francia, Lionel Jospin, falleció el domingo 22 de marzo de 2026 a los 88 años, según confirmó su familia y reportaron diversos medios internacionales.

El deceso fue confirmado oficialmente un día después, generando reacciones inmediatas en la clase política francesa, donde se le reconoce como una figura central de la izquierda moderna.

Nacido el 12 de julio de 1937 en Meudon, Jospin fue primer ministro entre 1997 y 2002 durante la llamada “cohabitación” con el presidente conservador Jacques Chirac.

Durante su mandato encabezó un gobierno de izquierda plural y promovió algunas de las reformas sociales más significativas en Francia en las últimas décadas. Entre ellas destaca la instauración de la semana laboral de 35 horas, una medida emblemática orientada a mejorar la calidad de vida y fomentar el empleo.

También impulsó el Pacto Civil de Solidaridad (PACS), que permitió formalizar uniones civiles tanto para parejas heterosexuales como homosexuales, considerado un antecedente del matrimonio igualitario en el país.

Además, fortaleció la cobertura sanitaria y supervisó la transición del franco al euro, en un periodo clave para la integración económica europea.

Una carrera marcada por la sorpresiva derrota de 2002

La trayectoria política de Lionel Jospin tuvo un abrupto final en las elecciones presidenciales de 2002, cuando quedó eliminado en la primera vuelta tras obtener el tercer lugar, por detrás de Jacques Chirac y del ultraderechista Jean-Marie Le Pen.

El resultado fue considerado un terremoto político en Francia y provocó una movilización masiva del electorado en la segunda vuelta para frenar el avance de la extrema derecha.

Tras la derrota, Jospin anunció su retiro inmediato de la vida política activa y no volvió a ocupar cargos de elección popular.

Perfil austero y legado político

A lo largo de su carrera, el ex primer ministro fue conocido por su estilo sobrio, su rigor intelectual y su rechazo a los escándalos de corrupción, lo que contribuyó a recuperar la credibilidad del Partido Socialista tras crisis internas en los años noventa.

En sus últimos años, mantuvo un perfil discreto y se desempeñó como miembro del Consejo Constitucional hasta 2025.

Líderes como el presidente Emmanuel Macron y el exmandatario François Hollande destacaron su legado, resaltando su “rigor, coraje e idealismo” y su contribución al progreso social en Francia.

Lionel Jospin deja un legado complejo pero influyente: por un lado, avances sociales significativos; por otro, críticas por mantener ciertas políticas económicas consideradas continuistas.